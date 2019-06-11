У Британії презентували нову історичну розвагу [ Редактировать ]
Технології майбутнього, які повертають у минуле. Британські айтівці підготували нову історичну розвагу - телеграфну станцію часів Другої світової. Як працює така "машина часу" - дивіться далі.
Відправити зашифровану телеграму і відчути себе розвідником незабаром можна буде в британському графстві Корнволл. Там програмісти та історики відтворили телеграфну станцію часів Другої світової.
"Наш проект повертає людей у минуле. Вони мають змогу попрацювати тут, виконувати щоденні завдання телеграфістів. Ми використали технологію змішаної реальності - це коли поєднуються реальний та віртуальний світи. У нас є і справжні телеграфні ключі й апаратура, які доповнюються голограмами", - говорить Олквін Паркер, програміст.
Щоб музейні артефакти "ожили" - достатньо одягнути окуляри змішаної реальності. Що через них побачить користувач - вирішують програмісти.
"Зараз я бачу алгоритм, який допомагає вивчати азбуку Морзе. Якщо крапка йдете ліворуч, тире - праворуч".
Це своєрідна квест-кімната - відвідувачів зачиняють всередині, аж поки вони не впораються із завданнями.
Олквін Паркер, програміст.
"Для гостей є різні сценарії, - їм треба діяти в надзвичайних умовах. А також успішно завершити операцію, вирішуючи різні завдання.
Напіввіртуальну телеграфну станцію створили на місці справжньої. Під час війни тут, у селищі Порткерно на півдні Англії, виходили на поверхню телеграфні кабелі, протягнуті через Атлантику. Зараз колишній штаб телеграфістів перетворили на музей. Подивитися на експонати з доповненою реальністю можна буде вже наступного року.
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