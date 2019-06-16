Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні поранено одного українського вояка. Від початку доби бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, здебільшого, на Донеччині. Про ситуацію в передмісті Авдіївки розкаже Геннадій Вівденко.
Околиці Авдіївки біля окупованого Донецька супротивник знову обстріляв із мінометів. Застосував і заборонений сто двадцятий калібр. Північніше Верхньоторецьке вкотре під вогнем станкових гранатометів.
Під Авдіївкою, на жаль, ворог не дає нашим воякам спокою. Напруженість триває. Пробираються у місцеві лісопосадки й ведуть звідти вогонь із стрілецької зброї та гранатометів.
Наказ командування - тримати лінію фронту.
"720 якщо суто провокативний вогонь хлопці не відповідають, якщо вогонь по наших позиціях і по обісцях місцевих то вже даємо відповідь", - говорить "Дим", військовослужбовець.
До того ж, поновилися атаки з повітря за допомогою гелікоптерів.
"Знов зявилися на цій ділянці фронту безпілотники камікадзе. із запалювальною сумішшю або воги. скидують на наші позиціі або на обійся місцевих. жосить неприємна штука", - говорить "Дим", військовослужбовець.
"2000 воюють там по свистку. Там вилазит з блиндажа перед собою стріляє, щоб дестабилизировать. Кошмарять нас. Це ми государство правове, а там понабирали непонятно кого, а там пяний не знаю шо там – наємники, бандити", - говорить Олександр.
Українські військовики не мовчать. Є команда давати так звану дзеркальну відповідь. Калібр - на калібр. Тобто, якщо обстріл із кулемета, то й відповідь адекватна.
"Жоден український солдат назад не піде. Тільки вперед. Це наша земля. Нашим дітям тут жити. Наша мрія, щоб війна закінчилася в нашу користь. Будемо до кінця стояти і використовувати всю наявну в нас зброю", - говорить Олексій.
Доки вдень годинне затишшя, бійці опікуються господарством: намагаються "виправити недоліки" в питанні гігієни. Зараз, скажімо, вибивають кран із бочки, щоб зробити душ. Усе це - за лічені десятки метрів від лінії вогню.
"1620 бумбум сокирою. Душ летний делаем, шо это водичка нагрелась і помыться можна било".
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