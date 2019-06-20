У Центрвиборчкомі сьогодні останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у народні депутати. На цей час до комісії надійшли документи від 839 охочих балотуватися до Верховної Ради на позачергових виборах. Кандидати можуть відкликати своє звернення до 8 липня.

ЦВК нагадує українцям, що вони можуть змінити місце свого голосування до 15 липня включно.

Нагадаємо, своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту 8 скликання і призначив дочасні вибори на 21 липня. Щоправда, в Конституційному суді наразі розглядають справу за поданням низки народних депутатів - судді вирішують, чи відповідає указ президента Конституції України.