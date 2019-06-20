Володимир Зеленський перейменував Адміністрацію президента [ Редактировать ]
Сьогодні ж адміністрацію президента перейменували в офіс глави держави і анонсували переїзд в Українській дім на Європейській площі у столиці.
Указ про зміну назви опубліковали на сайті президента. Точна дата переїзду поки невідома, але як зазначили в оточенні Володимира Зеленського - це не коштуватиме бюджету ані копійки, гроші мають дати закордонні партнери України, а ось на вулиці Банковій хочуть зробити художній музей.
по теме
Куда переедет Администрация президента: Мендель назвала место
Глава украинского государства Владимир Зеленский планирует перенести Администрацию президента с улицы Банковойбелый
Чем запомнился первый месяц правления Зеленского
20 июня - исполнился месяц президентству Зеленского: чем он запомнится украинцам
Зеленский подписал первый закон
В четверг, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон
Душ, iPhone и парикмахерская: Зеленский показал свой кабинет (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой рабочий кабинет
Курт Волкер готує переговори президентів України та США
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер відвідає Київ протягом наступних кількох тижнів