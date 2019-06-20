Указ про зміну назви опубліковали на сайті президента

Сьогодні ж адміністрацію президента перейменували в офіс глави держави і анонсували переїзд в Українській дім на Європейській площі у столиці.

Указ про зміну назви опубліковали на сайті президента. Точна дата переїзду поки невідома, але як зазначили в оточенні Володимира Зеленського - це не коштуватиме бюджету ані копійки, гроші мають дати закордонні партнери України, а ось на вулиці Банковій хочуть зробити художній музей.