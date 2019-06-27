Пекельне європейське літо: показники температури б’ють всы рекорди [ Редактировать ]
Пекельне європейське літо. Червневі температурні рекорди - б'є Німеччина, Польща, Чехія. У Франції та Італії сьогодні очікують більше 40 градусів. На тлі такої спеки в іспанській Каталонії почалися лісові пожежі. Як Старий світ рятується від палючого сонця - далі в нашому матеріалі.
Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. Міська влада намагається запобігти смогу: на паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря.
"У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення, тобто утворення смогу. Озон ми називаємо "літнім забрудником". Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур", - говорить П'єр Перно, фахівець з якості повітря.
А водіям пропонують безплатні парковки - щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом.
"Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе, від цього люди хворіють", - говорить Серж Ханв'єр, таксист.
Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003. Тоді 15 тисяч людей померли, як вважають медики - саме через аномально високі температури.
"Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично, а дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей", - говорить Аньєз Бузин, міністр охорони здоров'я Франції.
До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканців рятують холодним душем. І частують замороженими фруктами.
У цьому ресторані в польському Сопоті, теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє - прохолодне меню. Адже на вулиці плюс 36.
"З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак - рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву", - говорить Гавел Чайка, власник ресторану.
У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45 вище нуля.
"Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж від спеки сильніше втомлюєшся", - говорить Клаудіа Пелаес, мешканка Мадрида.
Екологи причину температурних аномалій вбачають у глобальному потеплінні. За всю історію спостережень найспекотніші літні сезони припадали саме на 21 століття.
"За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше й більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках", - говорить Пако Сегура, еколог.
Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде наприкінці тижня.
по теме
На Прикарпатті повінь відрізала село на півтори тисячі жителів
Люди розповідають: вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку
Європою розповсюджується аномальна спека
Аномальна спека розповсюджується Європою. Напередодні у Парижі температура повітря сягнула +40. Потерпають і Бельгія, Німеччина, Швейцарія, Іспанія
Посуха в Індії: воду почали роздавати по талонах
Воду в місто доправляють у цистернах, а роздають по талонах. Вистачає її, лише для пиття і приготування їжі
В Індії потерпають від аномальної спеки
В Індії потерпають від аномальної спеки, яка триває вже місяць. Подекуди температура сягає 51 градуса за Цельсієм. Найгірша ситуація у штаті Біхар на сході країни
В Херсонской области десятки жилых домов "уходят" под воду
В Херсонской области проливные дожди вызвали повторный подъем воды