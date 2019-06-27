Пекельне європейське літо. Червневі температурні рекорди - б'є Німеччина, Польща, Чехія. У Франції та Італії сьогодні очікують більше 40 градусів. На тлі такої спеки в іспанській Каталонії почалися лісові пожежі. Як Старий світ рятується від палючого сонця - далі в нашому матеріалі.

Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. Міська влада намагається запобігти смогу: на паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря.

"У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення, тобто утворення смогу. Озон ми називаємо "літнім забрудником". Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур", - говорить П'єр Перно, фахівець з якості повітря.

А водіям пропонують безплатні парковки - щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом.

"Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе, від цього люди хворіють", - говорить Серж Ханв'єр, таксист.

Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003. Тоді 15 тисяч людей померли, як вважають медики - саме через аномально високі температури.

"Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично, а дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей", - говорить Аньєз Бузин, міністр охорони здоров'я Франції.

До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканців рятують холодним душем. І частують замороженими фруктами.

У цьому ресторані в польському Сопоті, теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє - прохолодне меню. Адже на вулиці плюс 36.

"З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак - рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву", - говорить Гавел Чайка, власник ресторану.

У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45 вище нуля.

"Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж від спеки сильніше втомлюєшся", - говорить Клаудіа Пелаес, мешканка Мадрида.

Екологи причину температурних аномалій вбачають у глобальному потеплінні. За всю історію спостережень найспекотніші літні сезони припадали саме на 21 століття.

"За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше й більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках", - говорить Пако Сегура, еколог.

Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде наприкінці тижня.