"Кайдашева сім'я" по-королівському. Принц Гаррі з дружиною Меґан відмовилися жити поруч із Вільямом та Кейт. Тому молода сім'я переїхала в котедж, на ремонт якого витратила нечувану за британськими мірками суму.

Як відреагували у королівстві на фінансову звітність монаршої родини - знає Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Сімейне життя принца Гаррі та його дружини Меґан Маркл дорого обходиться британцям. Після народження сина Арчі подружжя оселилося в королівському котеджі Фроґмор. Але щоб давній будинок влаштував молоду сім'ю, брязнути гаманцем довелося платникам податків.

Йдеться про капітальне оновлення невеликого обійстя, розташованого східніше від Лондона. Будиночок непоказний, однак останні внутрішні відновлення збільшили його вартість майже на 3 мільйони доларів. Спершу кошторис становив половину цієї суми. Але вже під час ремонту щось пішло не так.

Котедж Фроґмор збудований 1801 року. Перебудова, прокладання нових комунікацій, заміна стелі та підлоги - витрат виявилося більше, ніж очікували. При цьому подружжя не пошкодувало грошей на декор - внутрішнє оздоблення розробляла модна британська дизайнерка.

Щоправда, меблі й техніку придбали коштом самого принца Гаррі. Подружжю з народженням сина довелося розширити житлову площу. Але критики закидають: мовляв, зробити це можна було абсолютно безкоштовно. Королівська родина запропонувала Гаррі та Меґан оселитися в Кенсінгтонському палаці - в сусідньому приміщенні разом із сім'єю принца Вільяма та Кетрін Міддлтон.

Ось у чому насправді заковика. Як пишуть таблоїди, між двома парами "пробігла чорна кішка" - не ладнають давно. Спершу спільної мови не знайшли Кетрін і Меґан, за ними - брати Вільям і Гаррі. Тиждень тому вони навіть розділили управління спільним благодійним фондом, заснованим торік.

Поки що каміння летить убік американської невістки. Примхлива, має прикру вдачу, не знає і не хоче слідувати королівському етикету, верховодить чоловіком, марнотратниця. На тлі новин про ремонт у котеджі, преса згадала Меґан усе: і дорогі сумочки, і пристрасть до коштовностей, і півмільйона доларів, витрачених за три дні в Нью-Йорку на свято для тоді ще ненародженого первістка. Усюдисущі папараці розгледіли, що жінка змінила форму обручки, дизайн якої розробляв сам Гаррі. На коштовному обідку побільшало діамантів. Дружину принца називають "новою Марією Антуанеттою" чи просто "Меґан Кардашьян Маркл".

Доки преса перемиває кісточки американці, анти-монархісти закликають парламент провести розслідування щодо надмірних витрат королівської родини.