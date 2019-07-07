Погода в Украине: синоптики удивили прогнозом (карта) [ Редактировать ]
Погода в Украине: синоптики удивили прогнозом Фото: Pixabay
В воскресенье, 7 июля, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, какой будет погода на Ивана Купала.
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