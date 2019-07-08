Велика Британія долучилася до антиросійського демаршу у ПАРЄ. Делегація королівства стала дев'ятою, котра підписала угоду про спільні дії на знак протесту щодо повного скасування санкцій з РФ.

Про це повідомив на своїй сторінці у ФБ голова української делегації Володимир Ар'єв. Російську делегацію повернули в ПАРЄ на літній сесії у червні. Тепер Венеціанська комісія має роз'яснити, чи можна вважати делегатів РФ легітимними, оскільки їх обрали до Державної думи з урахуванням голосів на окупованому Криму. До того часу комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь України в роботі асамблеї.