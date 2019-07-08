Готівковий долар в Україні впав нижче психологічної позначки в 26 гривень. Сьогодні американську валюту в обмінниках продавали по 25 гривень 90 копійок. Купували долари - по 25,56.

Офіційний курс гривні зміцнився до дворічного максимуму - 25 гривень 60 копійок за долар США. Як повідомляють фінансові аналітики, зараз українці продовжують активно позбуватися доларів, надаючи перевагу гривні.