Готівковий долар в Україні впав нижче психологічної позначки [ Редактировать ]
Готівковий долар в Україні впав нижче психологічної позначки в 26 гривень. Сьогодні американську валюту в обмінниках продавали по 25 гривень 90 копійок. Купували долари - по 25,56.
Офіційний курс гривні зміцнився до дворічного максимуму - 25 гривень 60 копійок за долар США. Як повідомляють фінансові аналітики, зараз українці продовжують активно позбуватися доларів, надаючи перевагу гривні.
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