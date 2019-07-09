Акція, скерована на захист довкілля, відбулася у Чернівцях. Усіх велосипедистів там вранці пригощали кавою або чаєм. Таким чином організатори намагаються мотивувати містян їхати на роботу велосипедом.

Чи пристали чернівчани на таку спокусливу пропозицію?

Вікторія не уявляє свого життя без велосипеда. На ньому - і в магазин, і до друзів. Має навіть власний екскурсійний маршрут містом.

"Змалку катаюся на велосипеді. Ще як в дитинстві батьки купили велосипед, здається "Орленок" був, чи як. Зазвичай, не рахую, скільки кілометрів. Просто катаюся, бо подобається", - розповідає Вікторія Саранчук, велосипедистка.

"Доброго ранку, зареєструйтесь, будь ласка. Реєструєтеся і можете отримати свою каву".

Кава - в обмін на велосипед. Такий незвичний бартер придумали місцеві волонтери. Усіх, хто приїжджає на двоколісному транспорті - пригощають збадьорювальним напоєм. Або лимонадом.

"Необмежена кількість - тільки до певної години. До 10:30".

Таких "пунктів" по місту кілька - у різних районах. Волонтери кажуть: з кожним роком двоколісників у місті більшає. Росте і велокультура.

"Дуже багато знайомих, але і дуже багато людей, які вперше приїжджають. Ця кава, як заохочувальна частинка акції, - вона, дійсно, діє", - говорить Анастасія Головченко, співорганізатор акції "Велосипедом на роботу".

Велосипедистам така акція до вподоби:

"Це дуже круто, що нас побачили інші люди і ми розвиваємо велокультуру - це класно!", - говорить Володимир Савчук, велосипедист.

Водночас, прихильники такого екологічного засобу пересування визнають: місту ще далеко до європейського сервісу. У Чернівцях бракує спеціальних парковок, а велодоріжки - не облаштовані як слід.

"В нас старе місто, то машинам ще так собі, а велосипедом - взагалі незручно. Доводиться з'їжджати на тротуари, щоб проїхати", - зазначив Максим Саранчук, велосипедист.

Велосипедистів із кавою організатори сьогодні нарахували до півсотні. А вже за два місяці акцію планують повторити.