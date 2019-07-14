Без омріяного житла залишилися близько трьох тисяч людей

Афера, внаслідок якої без омріяного житла залишилися близько трьох тисяч людей. У містечку Ірпінь, що під Києвом, забудовник взяв з людей гроші, а квартири так і не побудував. Деталі цього скандалу - дивіться в матеріалі наших кореспондентів.

Афера, яка за масштабами не поступається сумнозвісному "Еліта-центру". В містечку Ірпінь, що під Києвом, зібралися ошукані люди. Ще у 2016 вони вклали кошти в будівництво своїх квартир. Гроші віддали, а житла так і не отримали.

"Наш застройщик ходит себе по Ірпеню и прекрасно чувствуєт, он даже на митинг приходил Кираковский, говорит ребята у меня нет денег у меня их забрали", - говорить Олег Нікіфоров, інвестор.

Середмістя Ірпеня. Житловий комплекс з промовистою назвою "Благодатний". Тут мали звести сім багатоповерхових будинків. Тисяча квартир. Натомість бачимо недобудовані "коробки" й котловани з фундаментом, які заростають бур'янами. Обдурені інвестори зібралися на черговий пікет. У будівельних махінаціях люди звинувачують колишніх посадовців - голову та секретаря Ірпінської міської ради.

"Карплюк, він же ж забудовник, він же забудовник міста Ірпеня, він не може нам допомогтидобудувати будинки? І він піариться і йде у верховну раду? До якої верховної ради він іде? На наших сльозах на наших грошах".

"Есть такая одиозная фигура Вишняков. Он был секретарем Ирпенской администрации до 2015 года. Он был основателем холдинга БГМ под эгидой котогоро строился этот микрорайон. Но Вишняков сейчас в Испании и все говорят, что скорее всего деньги вывел он", - говорить Олег Нікіфоров, інвестор.

Люди у відчаї збиралися перекривати трасу. Та на перемовини з ошуканими пікетувальниками прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє - позитивні зрушення будуть, щоправда, не одразу.

"Ну, ви зрозумійте, що зараз наскоком щось зробити і пообіцяти я не можу. Однозначно якщо люди заплатили вони повинні отримати житло", - говорить Михайло Бно-Айріян голова Київської ОДА.

"І найголовніше оголосити заочно підозру, щоб чоловік десь в Іспанії не повував себе в комфорті в Іспанії оголосити його в міжнародний розшук", - говорить Андрій Нєбитов, начальник ГУНП у Київській області.

Зрештою перекривати дорогу пікетувальники поки не стали. Втім, обіцяють оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки.