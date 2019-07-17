Європейський союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Про це на 21 саміті Україна-ЄС, який стартував у Києві, заявив Президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, світова спільнота ніколи не визнає незаконну анексію Криму