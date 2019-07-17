Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це в офіційній заяві повідомляє сайт президента. Говорили про врегулювання ситуації на Донбасі, звільнення українських моряків, завершення розведення сил у Станиці Луганській та забезпечення подальшого транзиту газу територією України.
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