Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС необхідно відновити виплати, а також повернути їм усі пільги. На цьому наполягає "Опозиційна платформа - За життя".

Оскільки зараз "чорнобильці" змушені буквально виживати. Про одноги з них - історія з Одеси.

Одесит Ігор Корман у зоні ліквідації Чорнобильської аварії був тричі. Тоді він - гідролог за професією - досліджував річку Прип'ять, та навіть винайшов спеціальний пристрій для вимірювання водного потоку - аби захистити прилеглі водойми від зараження радіоактивними нуклеїдами.

"Отсюда мы отходили работать, вот на этой лодочке, к зданию станции. Речка Припять в Киевское водохранилище несет свои воды", - розповідає Ігор Корман, ліквідатор аварії на ЧАЕС.

Зараз чоловік інвалід першої групи: в нього серцево-судинні недуги та онкологія. Але лікування не по кишені. Кілька років тому держава різко скоротила виплати "чорнобильцям" та скасувала більшість пільг. Сьогодні Ігор Антонович отримує пенсію лише 4 тисячі гривень, а комунальні тарифи увесь час зростають.

"У меня задолженность по коммунальным услугам составляет около 20 тысяч гривен! Меня скоро с этой постели поднимут и скажут: уходи отсюда, мы твою квартиру продаем! А я не могу! Ничего не могу сделать! Четыре тысячи мне не то, что там - даже на продукты не хватает!", - бідкається Ігор Корман, ліквідатор аварії на ЧАЕС.

Наразі лікування чоловіку та іншим ліквідаторам частково оплачує благодійній фонд депутата Одеської облради Віктора Баранського. Депутат розповідає: "Опозиційна платформа - За життя" у Конституційному суді добилася, щоб держава повернула "чорнобильцям" усі виплати та пільги, але це рішення влада не виконує: не надає фінансування.

"Сейчас, как только пройдут досрочные парламентские выборы, мы предусмотрим финансирование бюджетное на восстановление всех льгот чернобыльцам, а чиновников, которые систематически препятствовали выплате этих самых льгот, будем добиваться того, чтобы они понесли за это наказание", - зазначив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, представник "Опозиційна платформа - За життя".

За словами опозиціонера, зараз в Україні налічується близько 2 мільйонів ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. І якщо влада захоче, то зможе знайти кошти для цих пільговиків.

"И не только чернобыльцы: это и дети войны - у нас все незащищенные слои населения, все сегодня стоят перед дилеммой: заплатить за газ или за свет, понимаете, или купить себе лекарства и не умереть", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

На прикладі красномовної історії Ігоря Кормана Баранський наголошує: ситуацію негайно потрібно змінювати. Адже ці люди в буквальному сенсі на межі виживання. Хоча свого часу поклали здоров'я аби вижили інші.