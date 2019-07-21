По результатам экзит-полла, проведенного Аналитическим центром "Социомодус" на выходе из избирательных участков, на досрочных выборах в Верховную Раду по избирательному округу №47, в который входят Славянский и Александровский районы, города Славянск, Николаевка и Святогорск, лидирует партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кандидат-мажоритарщик от этой политической силы Юрий Солод.

По данным экзит-полла, по 47-му одномандатному избирательному округу побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Солод с поддержкой 55,08%. Второе место – у Василия Патлачука от "Слуги народа" – 17,12%, за ним идет кандидат-самовыдвиженец Олег Недава – 14,15%, и на четвертом месте – Вадим Лях от "Оппозиционного блока" с рейтингом 7,60%.

Среди партий на 47-м округе уверенно лидирует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с поддержкой 55,72%, за ней следует партия "Слуга народа" – 21,47%, на третьем месте – "Партия Шария" с рейтингом 6,36%. На грани 5%-го барьера находятся "Оппозиционный блок" – 4,60% и "Европейская солидарность" – 3,76%. Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер.

Экзит-полл проводил Аналитический центр "Социомодус" на выходе из избирательных участков 21 июля 2019 года. Опрос избирателей проводился с момента открытия и до закрытия участков. Всего было опрошено 4744 избирателей по партийным спискам и 4549 – по мажоритарным кандидатам.