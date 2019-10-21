Американці встановлюють бойовий лазер на військовий корабель [ Редактировать ]
США розпочали встановлення першого бойового лазера на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні-доці, нині пришвартованому в Сан-Дієго.
За проектними характеристиками, потужність променя в 150 кВт дозволить вражати невеликі човни і безпілотники.
Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати у реальних умовах. Повноцінно взяти її на озброєння американці готуються до 2025 року.
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