Влада готує до приватизації перші п'ять державних підприємств [ Редактировать ]
Влада готує до приватизації перші п'ять державних підприємств. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.
У переліку - готель "Дніпро" у центрі Києва, підприємство "Чайка", яке займається господарськими потребами вищих державних органів, косметично-оздоровчий "Центр-сервіс " та "Українські телекомунікаційні мережі". Ці підприємства передають у Фонд держ майна для подальшого продажу. Виручені кошти скерують у бюджет. Про які суми йдеться - поки що не кажуть. В Офісі ЗЕ-президента лише зазначають, що ціна буде ринковою.
"Наступними за нами буде йти уряд і президент указом своїм - у вересні місяці передати перші 500 держвних підприємств на малу приватизацію уже до кінця року. Наразі в уряді ця робота теж триває. Тому власне ми очікуємо найближчим часом активне і реальне уже не на словах запуск приватизації в Україні", - говорить Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу президента України.
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