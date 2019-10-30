План "Перехват" в Киеве: мужчина похитил младенца [ Редактировать ]
Полиция / Фото: 112.ua
В Киеве мужчина похитил ребенка, положил его в багажник автомобиля и скрылся. В столице объявлен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Очевидец сообщил, что мужчина худого телосложения около 30 лет положил ребенка в корзину, а потом в багажник и умчался в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу.
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