У Німеччині прийняли нову стратегію боротьби з правим екстремізмом [ Редактировать ]
Жорсткіші умови отримання дозволу на володіння зброєю і активна боротьба з розпалюванням ненависті в інтернеті. Уряд Німеччини затвердив пакет заходів по боротьбі з правим екстремізмом. Це відповідь політиків на теракт в Галле. Там на початку жовтня ультраправий радикал Штефан Бальє спочатку спробував прорватися до синагоги, а потім відкрив вогонь у центрі міста, убивши двох людей. Тетяна Логунова розкаже більше.
Легально придбати зброю в Німеччині нелегко. Щоб отримати дозвіл на володіння, заявник повинен довести, що він повнолітній, психічно здоровий, не має судимостей та адміністративних покарань, алкогольної і нарокотичної залежності. А ще - переконливо обґрунтувати навіщо взагалі потрібна зброя. Підставою може бути членство в стрілецькому чи мисливському клубі або необхідність самооборони у зв'язку з професійною діяльністю.
Цього недостатньо - вважають німецькі політики. І пропонують зробити умови отримання дозволу на володіння зброєю жорсткішими. Передбачається, що незабаром усіх охочих буде перевіряти федеральне відомство з охорони Конституції. Його співробітники отримають право не тільки відмовляти заявникам, але й і відкликати видані раніше дозволи.
Жорсткіше боротися планують і з розповсюдженням ненависті в інтернеті. Зараз соціальні мережі видаляють усі подібні дописи і коментарі, які з'являються в німецькому сегменті. Політики ж хочуть зобов'язати їх не тільки блокувати заборонений контент, але й повідомляти про порушення у правоохоронні органи. У випадках, коли йдеться, наприклад, про погрози вбивства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
"Зараз ми шукаємо інструменти, які дозволять активніше боротися з розпалюванням ненависті і ворожнечі в інтернеті. Обговорюється можливість зобов'язати провайдерів повідомляти про такі випадки спеціальній структурі. Це дасть нам можливість швидше притягати порушників до відповідальності", - говорить Хольгер Мюнх, голова федерального управління кримінальної поліції.
Пропозиції уряду ще має затвердити парламент. Очікується, що голосуватимуть за це депутати на початку наступного року.
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