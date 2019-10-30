Німеччина "оглосила війну" правому екстремізму [ Редактировать ]
Боротьбу з правим екстремізмом оголосили в Німеччині. Уряд планує обмежити право на володіння зброєю та ретельніше контролювати соцмережі. Це відповідь політиків на теракт у місті Галле. Чи будуть нові заходи ефективними? Розкаже Тетяна Логунова.
Легально придбати зброю в Німеччині нелегко. Щоб отримати дозвіл на володіння, заявник повинен довести, що він повнолітній, психічно здоровий, не має судимостей та адміністративних покарань, алкогольної і нарокотичної залежності. А ще - переконливо обґрунтувати навіщо взагалі потрібна зброя. Підставою може бути членство в стрілецькому чи мисливському клубі або необхідність самооборони у зв'язку з професійною діяльністю.
Цього недостатньо - вважають німецькі політики. І пропонують зробити умови отримання дозволу на володіння зброєю жорсткішими. Передбачається, що незабаром усіх охочих буде перевіряти федеральне відомство з охорони Конституції. Його співробітники отримають право не тільки відмовляти заявникам, але й і відкликати видані раніше дозволи.
Жорсткіше боротися планують і з розповсюдженням ненависті в інтернеті. Зараз соціальні мережі видаляють усі подібні дописи і коментарі, які з'являються в німецькому сегменті. Політики ж хочуть зобов'язати їх не тільки блокувати заборонений контент, але й повідомляти про порушення у правоохоронні органи. У випадках, коли йдеться, наприклад, про погрози вбивства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
"Зараз ми шукаємо інструменти, які дозволять активніше боротися з розпалюванням ненависті і ворожнечі в інтернеті. Обговорюється можливість зобов'язати провайдерів повідомляти про такі випадки спеціальній структурі. Це дасть нам можливість швидше притягати порушників до відповідальності", - говорить Хольгер Мюнх, голова федерального управління кримінальної поліції.
Пропозиції уряду ще має затвердити парламент. Очікується, що голосуватимуть за це депутати на початку наступного року.
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