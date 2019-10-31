Нова українська влада вважає, що План дій щодо членства має лишатися на порядку денному відносин із НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у Києві.

Президент повідомив, що Україна концентрується на проведенні реформ, однак робить це, "не знімаючи з порядку денного і план дій щодо членства".

"Ми готові доводити - Україна заслуговує цього формату", - заявив він.

Також президент Зеленський підтвердив перехід на новий формат у практичній співпраці між Україною та НАТО. "Ми сьогодні домовилися про новий консолідований пакет допомоги та заходів" , - заявив він.