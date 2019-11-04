Экспертизы по формуле "Роттердам +" дают основания для закрытия уголовного дела - Трохимец [ Редактировать ]
Экспертизы подтвердили экономическую обоснованность формулы "Роттердам+" и отсутствие убытков от ее применения, поэтому уголовное дело должно быть закрыто. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.
"Судебные эксперты трижды (!!!) подтвердили законность и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+". А при таких условиях отсутствуют такие составляющие преступления, как убытки и умысел. То есть члены НКРЭКУ действовали законно в интересах страны, а не определенного олигарха, как нам пытаются навязать. Неудивительно, что САП не спешит привлекать данные экспертные заключения к материалам уголовного производства. Ведь после этого им придется закрыть дело", - написал Трохимец.
Эксперт напомнил, что недавно в сети появились копии постановлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о проведении судебных экспертиз по делу "Роттердам +" и экспертные отчеты по результатам проведения этих экспертиз, в которых указывается, что формула является экономически обоснованной.
"Впервые САП обратилась в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) более 2 лет назад - еще 21 сентября 2017-го. Впоследствии, почти через год, 26 июля 2018-го, прокурорам пришлось уточнить свои вопросы к экспертам, поскольку те были сформулированы настолько юридически безграмотно, что были больше похожи на риторические. Хотя и уточненные вопросы были не лучше. 15 августа 2018 годп КНИИСЭ предоставили свой экспертный вывод… Эксперты четко сказали: формула определения цены энергетического угля ["Роттердам +"] является экономически обоснованной; цены угля […] соответствуют уровню цен на уголь на мировом рынке", - написал Трохимец.
По его мнению, САП такие выводы экспертов не устраивали, поскольку сводили на нет все попытки найти хоть какие-то зацепки в деле, и прокуроры повторно обратились к КНИИСЭ с "уточненным" перечнем вопросов. Однако эксперты предоставили еще два вывода, в которых подтвердили обоснованность применения "Роттердам +".
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