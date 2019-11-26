На Одещині браконьєри видавали себе за науковців [ Редактировать ]
На Одещині водна поліція затримала браконьєрів, які видавали себе за науковців-дослідників. Двох нелегальних рибалок правоохоронці виявили в акваторії лиману поблизу Білгорода-Дністровського.
Чоловіки спробували ввести в оману поліцейських, вдаючи, що здійснюють відбір біоресурсів для наукових досліджень. А зійшовши на берег, намагалися втекти на мотоциклі.
За незаконні дії стосовно псевдовчених відкрито кримінальне провадження. Шкоду, завдану порушниками, оцінюють у 50 тисяч гривень.
по теме
У Чорному морі триває рятувальна операція з порятунку молдовського танкера
Через буревій молдовський танкер "Делфі" зірвало з якоря у порту "Південний" і віднесло до Одеси - на борту перебувають 15 членів екіпажу
Аварія танкера в Одесі загрожує флорі та фауні моря - екологи
В адміністрації морських портів кажуть: в найкоротшій термін потрібно встановити бонові загородження на тільки на березі, а і навколо танкера
В Одесі підраховують збитки від аварії танкера "Делфі"
Від забруднення нафтопродуктами серйозно постраждає флора та фауна місцевої акваторії - насамперед, це стосується водоростей, риб та мідій
У Карпатському національному заповіднику вирубали гектари лісу
Слідчі відразу декількох відомств рахували пеньки та досліджували документи - чи угледіли порушення?
Аеропорт Одеси паралізувало через аварійну посадку турецького літака
У літака зламалася передня стійка шасі підчас приземлення. Погода була дуже складною - потужний боковий вітер. Усіх пасажирів борту - евакуювали