На Одещині водна поліція затримала браконьєрів, які видавали себе за науковців-дослідників. Двох нелегальних рибалок правоохоронці виявили в акваторії лиману поблизу Білгорода-Дністровського.

Чоловіки спробували ввести в оману поліцейських, вдаючи, що здійснюють відбір біоресурсів для наукових досліджень. А зійшовши на берег, намагалися втекти на мотоциклі.

За незаконні дії стосовно псевдовчених відкрито кримінальне провадження. Шкоду, завдану порушниками, оцінюють у 50 тисяч гривень.