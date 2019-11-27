Центр Парижа окупували фермери [ Редактировать ]
Сотні фермерів заблокували центр Парижа. Вони обурені ініціативами президента Еммануеля Макрона стосовно сільського господарства.
Ідеться, зокрема, про міжнародні угоди з Канадою та країнами Південної Америки аграрії вбачають у цьому загрозу імпорту дешевших сільськогосподарських товарів невисокої якості.
Крім того, вони невдоволені урядовою забороною на використання низки хімікатів. На їхню думку, такі кроки можуть зруйнувати галузь. Лідери профспілок вимагають зустрічі з Макроном.
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