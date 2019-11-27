Сотні фермерів заблокували центр Парижа. Вони обурені ініціативами президента Еммануеля Макрона стосовно сільського господарства.

Ідеться, зокрема, про міжнародні угоди з Канадою та країнами Південної Америки аграрії вбачають у цьому загрозу імпорту дешевших сільськогосподарських товарів невисокої якості.

Крім того, вони невдоволені урядовою забороною на використання низки хімікатів. На їхню думку, такі кроки можуть зруйнувати галузь. Лідери профспілок вимагають зустрічі з Макроном.