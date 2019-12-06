В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв та політичний експерт Тарас Загородній обговорили очікуванння від Нормандського формату.

Що ви очікуєте від Нормандського формату? З чим може повернутися звідти президент?

"Ніяких офіційних домовленостей з Росією бути не може, оскільки вони не визнають себе стороною конфлікту. Це буде комюніке, що вони правильно виконую Мінські домовленості. Головна мета - деескалація", - відповів Завгородній.

Чи допускаєте ви варіант, що у Парижі не досягнуть жодних домовленостей? Або варіант зовсім порожньої зустрічі - першої та останньої - між Зеленським і Путіним ви не розглядаєте?

"Зараз вже не 2014 а 2019 рік, тому в Росії є певний інтерс, щоб зняти з себе санкції. Є вікно можливостей для використання цієї ситуації, щоб Росія пішла з Донбасу", - прокоментував Потураев.

Припустимо, що Зеленський повернеться з Парижа з домовленістю про розведення військ або по всьому фронту, або на якихось принципових ділянках. Як відреагують у тій частині суспільства, яка орієнтується на Порошенка? Ось вони вже цими вихідними збираються протестувати - тобто ще до самої зустрічі в Парижі. А якщо назвуть капітуляцією будь-які нові кроки Зеленського та закличуть народ до протестів? Що будете з цим робити?

"Політики можуть називати цей процес як завгодно. Ми теж нагадуємо суспільству, що саме Порошенко казав, що немає військового рішення цієї проблеми, лише шляхом дипломатії. Їх саме підписав Порошенко. Люди мають виходити і задавати питання"- прокоментував Потураев.