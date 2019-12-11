Кабинет министров Украины одобрил правила поставки горячей воды. Об этом сообщил премьер министр Алексей Гончарук.

"Мы установили четкие параметры к качеству услуги, в частности, температура (воды - ИФ) должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Помимо этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры", - написал премьер.

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"Мы переходим к системе разных видов договоров, с которыми каждый дом должен определиться, и, в соответствии с выбранным видом договора, будет четкий алгоритм действий - как и к кому обращаться в случае претензий со стороны потребителя к качеству услуг", - уточнила министр развития общин и территорий Алена Бабак на брифинге по итогам заседания правительства.

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