Кабмин одобрил правила поставки горячей воды [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил правила поставки горячей воды. Об этом сообщил премьер министр Алексей Гончарук.
"Мы установили четкие параметры к качеству услуги, в частности, температура (воды - ИФ) должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Помимо этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры", - написал премьер.
"Мы переходим к системе разных видов договоров, с которыми каждый дом должен определиться, и, в соответствии с выбранным видом договора, будет четкий алгоритм действий - как и к кому обращаться в случае претензий со стороны потребителя к качеству услуг", - уточнила министр развития общин и территорий Алена Бабак на брифинге по итогам заседания правительства.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук допустил "газовую войну" между Украиной и Россией. А также смотрите, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса.
по теме
Сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса
Гончарук выступил с важным заявлением
Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2"
Гончарук встретился с премьер-министром Швеции
Гончарук назвал сроки строительства качественных дорог в Украине
Премьер-министр Украины рассказал о строительстве дорог
Кабмин установил рекорд по цене на газ
Гончарук заявил о гарантированной рекордно низкой цене на газ
Гончарук анонсировал создание в регионах офисов евроинтеграции
Принято решение о запуске такого пилотного проекта в Херсонской области