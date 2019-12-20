Лідера уряду Каталонії Кіма Торру засудили за непокору під час виборчої кампанії навесні політик відмовився прибрати сепаратистську пропаганду зі своєї агітації - цього вимагала центральна виборча комісія.

Торра приєднався до протесту прихильників незалежності регіону, які були невдоволені ув'язненням каталонських лідерів. Два місяці тому дев'ятьох ексурядовців засудили до 13 років тюрми за організацію референдуму у 2017.