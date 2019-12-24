На Галапагоських островах оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. Два дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива.
На баржі його було понад дві з половиною тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри, щоб зібрати нафтопродукти - застосовують абсорбенти.
"Ми не знаємо точно, скільки нафти потрапило у море. Ми не маємо права розслаблятися, це не просто якийсь дрібний інцидент, це дуже серйозно. Але водночас завдяки нашим спільним та вчасним зусиллям, вдалося мінімізувати шкоду, що могла б бути завдана довкіллю", - говорить Рауль Ледесма, міністр довкілля Еквадору.
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