На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. Два дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива.

На баржі його було понад дві з половиною тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри, щоб зібрати нафтопродукти - застосовують абсорбенти.

"Ми не знаємо точно, скільки нафти потрапило у море. Ми не маємо права розслаблятися, це не просто якийсь дрібний інцидент, це дуже серйозно. Але водночас завдяки нашим спільним та вчасним зусиллям, вдалося мінімізувати шкоду, що могла б бути завдана довкіллю", - говорить Рауль Ледесма, міністр довкілля Еквадору.