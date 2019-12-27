В ноябре средняя номинальная зарплата в Украине уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, но выросла на 16,6% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.

Читайте также Задолженность по зарплатам: Гончарук сделал заявление

Самая высокая зарплата в ноябре была в Киеве - 15974 грн, самая низкая - в Херсонской области - 8267 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере финансирования и страховой деятельности - 19221 грн, самую низкую - охране здоровья и предоставлении социальной помощи - 7019 грн и временном размещении и организации питания - 6790 грн.

Стоит отметить, что максимального уровня зарплаты в Украине достигли в июле - 10971 грн.

Ранее мы писали о том, что украинцев ждут надбавки к пенсиям. Также в стране пересмотрят пенсионный возраст женщин.