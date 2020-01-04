Яка довжина різдвяного пирога-рекордсмена? Хто пустив із молотка чарівні палички Гаррі Потера? Та яке фото із британською королевою вважають одним із найбільш унікальних? Про це та інше - далі в нашому огляді.

Букінгемський палац опублікував фото британської королівської родини. На фото Єлизавета Друга, син принц Чарльз, онук принц Вільям та правнук Джордж. Чотири покоління монаршої сім'ї привітали британців із початком нового десятиліття. У такому складі вони з'явилися на портреті лише вдруге. Минулого разу подібне фото зробили у 2016 до 90-річчя королеви.

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У М'янмі вуличними змаганнями відзначили день незалежності. Дорослі й діти розважалися, намагаючись із зав'язаними очима спіймати качку або відібрати в суперника кокос, обмазаний олією. 72 роки тому М'янма, колишня Бірма, відокремилася від Британської імперії. Веселі святкування, кажуть організатори, допомагають об'єднати людей різних національностей, які населяють країну, та досягти порозуміння.

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Модний дім Луї Віттон вирішив закрити магазин у Гонконгу. Крамниця площею понад три тисячі квадратних метрів розташована у фешенебельному районі міста. За оренду бренд щомісяця платить більш як півмільйона доларів. Але в регіоні вже півроку тривають масові протести, що нерідко закінчуються погромами та сутичками з поліцією. Бійки неодноразово ставалися і в торговельних центрах. Тому низка компаній вирішила призупинити діяльність.

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Пиріг завдовжки 520 метрів спекли в мексиканському місті Халапа. Десерт із начинкою з ягід, фруктів та сиру містяни приготували до свята Богоявлення, що відзначають 6 січня. Пиріг символізує корону трьох царів, які першими прийшли вклонитися новонародженому Ісусу Христу, а глазур та ягоди - це коштовності. Гроші на кулінарний витвір зібрали в рамках благодійної акції, пригостили випічкою всіх гостей свята.\

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Співробітник кіностудії Ворнер Бразерс украв зі знімального павільйону інвентар до фільму "Гаррі Поттер". Серед речей - чарівні палички, брелоки, значки та інші інструменти магії. Колеги помітили, що реманент чоловік ховав під своїм робочим столом. Поцуплене продавав на популярному веб-сайті. Загальна вартісь атрибутики 48 тисяч доларів. Крадія засудили до 14 місяців ув'язення та виправних робіт