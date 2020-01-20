В Кропивницком случилось жуткое происшествие. Известно, что пенсионер сначала избил женщину, а затем оставил ее умирать, не вызвав врачей. Об этом передает "УНН".

Известно, что злоумышленник избил женщину днем, по месту своего жительства. Затем, не оказав помощь сам и не вызвав скорую помощь, он скрылся. Также, мужчина скрыл вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о совершенном преступлении.

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Так, через три дня вечером потерпевшая скончалась.

Суд решил держать подозреваемого под домашним арестом в определенный период суток. Ему запретили покидать дом с 12:00 до 09:00, обязали носить электронный средство контроля. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.