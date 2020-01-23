Володимир Зеленський зустрінеться із керівництвом Ізраїлю [ Редактировать ]
Сьогодні Володимир Зеленський з офіційним візитом в Ізраїлі. Втім, власне на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту - присутній не буде.
Як написав глава держави у Фейсбуці, українська делегація передала свої місця тим, хто пережив цю трагедію, і через обмежену кількість учасників - не зміг потрапити на це зібрання.
Планується, що в Ізраїлі Глава держави проведе зустрічі з керівництвом країни та представниками місцевих ділових кіл. П'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
У ньому візьмуть участь понад сорок світових лідерів. Виступатимуть президенти Франції, Німеччини, Російської Федерації, а також віце-президент США Майк Пенс.
Задля безпеки гостей - поряд з будівлею, де відбувається офіційна частина, частково обмежели рух. За порядком стежать понад шість з половиною тисяч правоохорнців.
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