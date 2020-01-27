86 з половиною мільярдів гривень планує цього року витратити держава на ремонт і будівництво автодоріг. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Що найперше обіцяють зробити.

З державного бюджету України планують витратити рекордну суму на будівництво і ремонт автодоріг. Більше того на ці потреби передбачено залучити ще й зовнішнє фінансування. В уряді це називають "зшивати Україну". І роботи обіцяють розпочати вже за місяць.

За кілька хвилин зала заповнюється. Серед охочих послухати представників уряду і можливі інвестори будівництва, і можливі підрядники дорожніх робіт.

"З першого березня у нас має розпочатися масштабне будівництво. Настільки швидко, наскільки нам погода може дозволити. Ми маємо вийти і будувати для всіх банків, лізінгових компаній, підрядників. Це має бути чітким сигналом, що цього року треба готуватися до максимально раннього початку сезону. Ии з боку державної влади спробуємо всі процедури - тендери, папірці, проекти завершити до цього моменту", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Цього року на ремонт і будівництво автошляхів можуть виділити рекордну суму - 86 з половиною мільярдів гривень. У бюджеті вже заклали 31 мільярд. Решту планують залучити від міжнародних фінансових організацій і продажу єврооблігації під будівництво доріг державного значення. Плюс міжнародні запозичення та допомога. Відбудувати планують чотири тисячі кілометрів міжобласних автотрас.

"У нас є окремі регіони - це міста, острови до них неможливо дістатися немає жодної нормальної дороги. Ми бачимо це на прикладі Маріуполя, коли цього року побудували дорогу нормальну. Люди відкрили якісь магазини, системний бізнес почав туди заходити", - говорить Олександр Кубраков, голова "Укравтодору".

Пріоритетними проєктами уряд назвав будівництво двох трас: Дніпро-Решетилівка та Миколаїв-Кропивницький.

Зазначають: погана якість доріг призводить до численних аварій. За минулий рік їх було понад сто п'ятдесят тисяч. Травмувалося 32 тисячі людей. Загинуло чотири тисячі.

"Дорожня війна - це окремий виклик і будуючи ці дороги ми маємо відповідати на цей виклик - маленька цифра соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди і ті смерті, які ми несемо це майже 70 млрд на рік близько 2% ВВП. Це великі економічні втрати", - говорить Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.

Сьогодні за якістю доріг Україна на 130 місці серед ста 137 країн у рейтингу всесвітьоекономічного форуму. Зараз ми між Мозамбіком і Парагваєм. Але ж чи підніме рекордне фінанування Україну у цьому списку за результатами року, чи опустить у рейтингу рівня корупції?