Лише впродовж листопада з таборів у Парижі виселили близько двох тисяч людей

Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. для цього туди направили важку техніку.

Після закриття величезного міграційного табору в Кале три роки тому - чимало шукачів притулку потяглися до столиці.

Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являються в інших районах. Лише впродовж листопада з таборів у Парижі виселили близько двох тисяч людей.