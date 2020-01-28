Поліція Франції направила важку техніку для розгону табору біженців [ Редактировать ]
Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. для цього туди направили важку техніку.
Після закриття величезного міграційного табору в Кале три роки тому - чимало шукачів притулку потяглися до столиці.
Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являються в інших районах. Лише впродовж листопада з таборів у Парижі виселили близько двох тисяч людей.
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