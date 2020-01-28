Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на могиле легендарного космонавта Леонида Каденюка все еще нет памятника. Он заявил, что государство профинансирует этот проект. Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос достойного чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно" , - написал президент.

"А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", - добавил украинский президент

Напомним, ранее сообщалось, что скончался первый украинский космонавт. В парке "Царское Село", на 68-м году жизни умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

У Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось