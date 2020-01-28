Глава дипломатии ЕС приедет в Украину [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, стало известно о том, что Жозеп Боррелль, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, намерен уже в ближайшие недели посетить с визитом Украину. Об этом он сказал в Брюсселе на совместной с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком пресс-конференции в перерыве заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Интерфакс-Ураина".
"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели", - сказал Боррелль и добавил, что Украина - ключевой партнер для Евросоюза, а не просто близкий сосед.
Также глава дипломатии ЕС отметил, что планирует посетить Донбасс.
Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, идут военные действия для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте. Мы должны приложить самые важные усилия для того, чтобы перестали убивать людей.
Раньше сообщалось о том, что в ЕС продлили санкции против России. А также США вводят новые санкции против России.
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