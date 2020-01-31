Коронавирус зафиксировали в 18 странах - ВОЗ [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
За пределами Китая зафиксировали 98 случаев заболевания коронавирусом 2019nCoV.
"Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе восемь случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и США", - сказал Гебреисус.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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