Росія відправила українця на карантин до Сибіру [ Редактировать ]
Евакуйованих з Китаю росіян відправлять до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.
Вона запевнила: 147 людей, серед яких один громадянин України, розмістять у заміському реабілітаційному центрі. Карантинну зону обнесуть двома периметрами огорожі. А охоронятимуть її - бійці Росгвардії.
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