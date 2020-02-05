Евакуйованих з Китаю росіян відправлять до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.

Вона запевнила: 147 людей, серед яких один громадянин України, розмістять у заміському реабілітаційному центрі. Карантинну зону обнесуть двома периметрами огорожі. А охоронятимуть її - бійці Росгвардії.