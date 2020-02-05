Два круїзні лайнери з тисячами пасажирів на борту опинилися на карантині через уханьський коронавірус. Влада Гонконгу наказала ізолювати на два тижні всіх, хто прибуває з материкового Китаю. А жителька Таїланду, яка подолала хворобу, розповіла журналістам, як почувається. Уся нова інформація щодо поширення вірусу - у матеріалі Тетяни Логунової.

На ґанку лікарні на пані Сае-Йонг чекають десятки журналістів. Аби привітати з одужанням і розпитати, як вона зрозуміла, що підхопила новий коронавірус.

"Я відвідувала місто Ухань, а коли повернулася додому, до Таїланду, - відчула сильну втому. Спершу списала це на свій вік. Та потім почалися запалення, я не могла їсти, було тяжко дихати", - говорить Джамуай Сае-Йонг, жителька Таїланду.

Пані Сае-Йонг негайно госпіталізували і виявили, що вона інфікована новим коронавірусом. З хворобою організм впорався самотужки.

"Лікарі не застосовували жодних противірусних препаратів. Імунна система пацієнтки змогла сама подолати вірус", - говорить Аумпорн Бенйаронгпітак, представниця міністерства охорони здоров'я Таїланду.

Крім пані Сае-Йонг, повністю одужали ще близько тисяч осіб. Порівняно з учорашнім днем, ця цифра збільшилася удвічі.

На жаль, більшає і кількість жертв вірусу. Хвороба вже забрала життя півтисячі людей. Ще майже 25 тисяч інфіковані. І, як прогнозують експерти, це ще не пік епідемії. Його слід чекати за кілька тижнів.

Щодня світові ЗМІ повідомляють про нові випадки зараження. Біля берегів Японії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого понад чотири тисячі людей. Виявилося, що один із пасажирів корабля, який вже зійшов на берег, був інфікованим. Медики перевірили усіх, хто тісно спілкувався з чоловіком, і знайшли заражених.

"Ми перевірили більше 30 пасажирів, у десяти - тест показав позитивний результат. Цих людей терміново евакуювали з корабля і доправили до лікарні", - говорить Като Кацунобо, міністр охорони здоров'я Японії.

А медики Гонконгу тестують на вірус усіх пасажирів лайнера, який уранці пришвартувався у порту. Екіпаж повідомив, що кілька десятків туристів скаржаться на підвищення температури і кашель. Поки не буде результатів аналізів, людям категорично заборонено покидати корабель. Сьогодні ж голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам повідомила - усіх, хто прибуде з материкового Китаю, відтепер відправлятимуть на карантин.

"Ці обмеження стосуватимуться жителів материка, зокрема Гонконгу, та решти наших відвідувачів. Вони будуть змушені провести на карантині 14 днів", - говорить Керрі Лам, очільниця адміністрації Гонконгу.

Втім, місцеві медики вважають, що цього недостатньою. Вони оголосили страйк і вимагають негайно і повністю закрити усі кордони з материковим Китаєм.