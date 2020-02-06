Негода в Україні: 600 населених пунктів залишилися без світла [ Редактировать ]
600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлені через негоду. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська та Херсонська області.
Рятувальники попереджають - тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені. На решті рух автомобільного транспорту забезпечено.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження.
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