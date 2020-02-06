Вирубування дерев і забруднення річок. Попри всі заборони, в Карпатах варварськи знищують ліси. Наслідки бачила Жанна Дутчак.

Шум техніки чути здалеку, в лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це - на березі річки.

Трелювання лісової продукції річкпми забороняє закон. Та це не зупиняє лісорубів.

Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця Надвірнянська. А от і свіжий слід від коліс ваговоза. Схоже, машина перетинала річку сьогодні не один раз.

"Ця ділянка річки є особливо цінною для харіоса європейського, для форелі, струга струмкового - він тут нереститься. Нерест відбувається від осені - до зими. Тобто, зараз, тут, у воді є ікра і переїзд важкої техніки поверх нерестилища - веде до загибелі риби", - наголосив Андрій Мельничук, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Тут же, на березі - склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі - і просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час з-за дерев за нами хтось пильно стежить.

"Хлопці, на другому березі, чуєте мене? Там є машини".

Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося.

"Підійшовши до них, вони зникли в невідомому напрямку. Ми на жаль їх не наздогнали, тому не можемо складати протокол", - говорить Тарас Кузьмин, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трелювання лісу й повні каністри з паливом. Транспорт - зношений, мастило весь час протікає на землю.

"Від переїзду техніки в річку потрапляють паливно-мастильні матеріали. А від пиломатеріалів - потрапляє фенол, який згубно впливає на всю іхтіофауну - вона просто зникає. Форель дуже чутлива. Якщо продовжувати їхати впоперек цієї річки, її просто тут не буде", - зазначив Андрій Мельничук, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Ця територія належить Надвірнянському лісгоспу. При розробці лісосіки - підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трелювання лісу, - кажуть в екоінспекції. І в жодному разі шляхи не повинні пролягати через річку.

"Законодавством передбачається, що при розробці лісосіки, тобто при вирубуванні й вивезенні деревини, зобов'язують підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводиться через річку, це є порушенням як рибальства, так і водного законодавства", - наголосив Ігор Яківчук, заступник керівника управління екологічної інспекції в Івано-Франківській області.

Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? І чому заплющують очі на порушення? Поставити ці питання керівництву лісгоспу нам не вдалося. Директора на робочому місці не було. Не змогли з ним поговорити й телефоном.

"Ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? - Ні, його немає на роботі. - Я телефоную йому на особистий - він трубку не бере. - Він в гори поїхав, його немає зараз".

Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки. І звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів - вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності.