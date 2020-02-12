Це питання голова ХОДА Олексій Кучер обговорив з тимчасовим повіреним у справах Республіки Узбекистан в Україні Баходиром Ібрагімовим під час робочої поїздки до Києва 11 лютого.

У центральноазійській республіці вирішили побудувати 4 блоки атомної електростанції. До цього АЕС в Узбекистані ніколи не було.

"Я був ініціатором цієї зустрічі, - цитує Олексія Кучера офіційний сайт Харківської ОДА. - Ми знаємо, що Узбекистан зараз розвивається у сфері атомної енергетики. У країні планують побудувати першу атомну електростанцію. Харківське підприємство "Турбоатом" - одне з найпотужніших у світі у сфері виробництва турбін. Тому ми підняли питання своєї потенційної участі в цьому проекті".

На підготовчому етапі представники узбецької сторони активно вивчають український досвід – не тільки виробничий, але й безпековий.

Про деякі деталі тимчасовий повірений у справах Республіки Узбекистан в Україні Баходир Ібрагімов повідомив під час зустрічі з головою ОДА.

"До цього часу в нас не використовувалася атомна енергія. Дуже актуальним є співробітництво в даному напрямку з Україною. Тому що Україна дійсно має такий унікальний досвід, розробки - зокрема, сьогодні під час розмови я дізнався багато про харківську компанію "Турбоатом". Наші фахівці також відвідували Чорнобильську АЕС, тому що ми вивчаємо не тільки перспективи, але і можливі негативні наслідки", - розповів Баходир Ібрагімов.

Під час зустрічі роз’яснення щодо виробничих можливостей АТ "Турбоатом" узбецькій стороні надав генеральний директор підприємства Віктор Суботін.

"Турбоатом" є визнаним лідером з виробництва та поставки турбін-мільйонників. 20 наших блоків-мільйонників працюють по всьому світу без жодної аварійної зупинки, - наголосив Віктор Суботін. - Ми довели свою якість у реальній роботі. Тому наше завдання – переконати потенційного замовника, узбецьких енергетиків, у тому, що наше обладнання буде найкращим чином вписуватися в їх завдання. І для цього в нас є всі підстави".

Голова ХОДА Олексій Кучер на своєму Facebook повідомив, що загальна вартість будівництва турбін АЕС в Узбекистані сягає 1 млрд долл. США, що забезпечить роботою людей на 7-10 років.