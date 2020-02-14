У Сирії заявили про успішне перехоплення ізраїльських ракет [ Редактировать ]
У Сирії заявили про успішне перехоплення ракет, які Ізраїль випустив по Дамаску. Припускають, військові хотіли знищити іранські військові склади неподалік сирійської столиці.
В Армії оборони Ізраїлю інформацію не коментують.
Минулого тижня Тель-Авів атакував позиції сил Асада та іранських бойовиків поблизу Дамаска. Тоді загинуло 23 людини.
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