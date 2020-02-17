Сергей Левочкин: приоритетами парламента должны быть мир и уменьшение тарифов, а не закон о земле [ Редактировать ]
Наиболее актуальными для страны являются темы мира, экономического развития и уменьшения тарифов, а не вопрос срочной продажи земли. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в парламенте.
По его словам, предложенный властью земельный законопроект не отвечает интересам тех, кто, собственно, работает на земле. Уменьшается поддержка законопроекта и среди парламентариев.
"Монобольшинство, а особенно - депутаты-мажоритарщики, - сейчас испытывает давление со стороны избирателей. Ведь людей совершенно не устраивает реформа с непредсказуемыми последствиями для сельской местности", - отметил народный депутат.
"У абсолютного большинства тех, кто работает на земле, нет возможности выкупить землю. Украинская экономика, предприниматели находятся сейчас в дискриминированном состоянии по сравнению с потенциальными иностранными инвесторами, которые могут зайти под прикрытием украинских компаний или банков", - сказал он.
Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против принятия данного закона о земле.
"Мы считаем, что рассмотрение этого законопроекта вообще не отвечает интересам украинского общества, и время Верховной Рады нужно посвятить другим вопросам, в частности, уменьшению тарифов и улучшению экономической ситуации в Украине. И - что самое главное - рассмотрению законопроектов, необходимых для установления мира на Донбассе. Обещаний от власти звучит много, но пока прогресса в этом вопросе нет", - заявил политик.
Сергей Левочкин сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" снова обратится к руководству государства с инициативой как можно скорее внести в зал Верховной Рады законопроекты, необходимые для установления мира в Украине.
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