Открытка с края космоса: NASA опубликовало завораживающее фото [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA на своей официальной страничке в Instagram опубликовало завораживающее фото самых высоких облаков.
На нем видны серебристые облака, или ночные светящиеся облака, которые являются самыми высокими облаками в атмосфере Земли.
"Эти голубые электрические облака видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их", - говорится в подписи под фото.
Сообщается, что снимок был сделан на высоте 269 миль (около 430 км) над южной частью Тихого океана на орбите Международной космической станции.
A postcard from the edge of space. These electric-blue clouds are only visible when the Sun is below the Earth's horizon and illuminates them. Pictured from 269 miles above the South Pacific on an orbiting International Space Station, noctilucent clouds, or night shining clouds, are the highest clouds in the Earth's atmosphere. Image Credit: NASA #NASA #Space #clouds #horizon #spacestation
Публикация от NASA (@nasa)
Ранее NASA впервые показало испытания марсохода Mars 2020.
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