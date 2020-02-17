Космическое агентство NASA на своей официальной страничке в Instagram опубликовало завораживающее фото самых высоких облаков.

На нем видны серебристые облака, или ночные светящиеся облака, которые являются самыми высокими облаками в атмосфере Земли.

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"Эти голубые электрические облака видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их", - говорится в подписи под фото.

Сообщается, что снимок был сделан на высоте 269 миль (около 430 км) над южной частью Тихого океана на орбите Международной космической станции.

Ранее NASA впервые показало испытания марсохода Mars 2020.

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