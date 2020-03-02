Лондон і Брюссель офіційно дали старт переговорам щодо майбутніх відносин. Які шанси на полюбовне розлучення? - розповість Світлана Чернецька.

У Брюсселі висадка британських чиновників. Близько ста переговірників з Лондона прибули на новий раунд перемовин із Єврокомісією. Це дійсно масштабна подія. Адже вирішуються майбутні стосунки Британії та Євросоюзу. Йдеться про усі можливі сфери - від рибальства і до фінансових послуг.

"Уся мета "брекзиту" дати можливість нашій країні робити усе по-своєму та краще. Звісно, ми не збираємося знижувати наші високі стандарти. Але суть у тому, що ми не можемо змушувати ЄС керуватися нашими змінами у законодавстві. Тож було б нелогічно, якби Брюссель вимагав цього від нас", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Європа дійсно наполягає, щоб Лондон узгодив свої закони із законодавством ЄС. Зокрема, щодо прав робітників та збереження довкілля. Мовляв, це забезпечить чесну конкуренцію та запобігатиме демпінгу на єдиному ринку. Натомість Британії не загрожуватимуть квоти та митні тарифи.

"Ми не погодимося на те, що Лондон буде вибирати, - які умови йому подобаються, а які ні. Ми маємо повне право вирішувати, як нам торгувати із третіми країнами. І не маємо наміру поступатися своїми принципами на користь Британії. Адже мусимо захищати свій ринок, своїх громадян та свою економіку", - говорить Амелі де Моншалін, міністр європейських справ Франції.

Уже очевидно, ці перемовини будуть не легшими за попередні, коли домовлялися про умови "брекзиту". І якщо минулі переговори тривали 3 роки, то на нинішні, часу лише до кінця грудня. Такий дедлайн встановив британський прем'єр. Він не хоче затягувати перехідний період. Адже Лондон продовжує платити за членство в ЄС, не маючи уже права голосу. Брюссель натомість вважає, що цього терміну замало. Тому готується до найгіршого сценарію.

"Єврокомісія не відкидає ситуації, за якої, у результаті цих перемовин, не вдасться досягти угоди. Але ми налаштовані на оптимальний та позитивний результат", - говорить Дана Спінант, речниця Єврокомісії.

Переговори проходитимуть у кілька етапів. Частина зустрічей відбудеться у Брюсселі, решта у Лондоні. Проміжний результат очікують вже у червні. Мовляв, тоді буде видно, чи здатні сторони досягти компромісу.

Якщо домовитися таки не вдасться, Британії доведеться торгувати з Євросоюзом за правилами Всесвітньої торгової організації. Тобто з усіма можливими тарифами. Це не вигідно жодній зі сторін. Тож і Лондон, і Брюссель прикладатимуть усіх зусиль, щоби знайти спільну мову і досягти хоч і не ідеальну, але угоду.