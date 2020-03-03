Матч Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет без зрителей [ Редактировать ]
Некоторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.
Подобные меры были рекомендованы Министерством здравоохранения Испании с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Marca.
В частности, при пустых трибунах рекомендовано провести матчи "Барселона" - "Наполи" и "Валенсия" - "Аталанта" в Лиге чемпионов.
Также сообщается, что без болельщиков "Валенсия" может сыграть против "Алавеса" в Ла Лиге. Кроме того, без зрителей могут пройти игры 1/8 финала Лиги Европы между "Хетафе" и "Интером", а также между "Севильей" и "Ромой".
Ранее мы писали о том, что футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем.
Также читайте о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.
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