Матч между "Валенсией" и "Аталантой" пройдет без зрителей из-за коронавируса/ Фото: dynamomania.com

Некоторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей.

Подобные меры были рекомендованы Министерством здравоохранения Испании с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Marca.

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В частности, при пустых трибунах рекомендовано провести матчи "Барселона" - "Наполи" и "Валенсия" - "Аталанта" в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что без болельщиков "Валенсия" может сыграть против "Алавеса" в Ла Лиге. Кроме того, без зрителей могут пройти игры 1/8 финала Лиги Европы между "Хетафе" и "Интером", а также между "Севильей" и "Ромой".

Ранее мы писали о том, что футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем.

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