У столиці почали курсувати спец-автомобілі ДСНС з гучномовцями [ Редактировать ]
У столиці почали курсувати спец-автомобілі ДСНС з гучномовцями. Людей закликають залишатися вдома на час карантину. Та дотримуватись інших важливих порад щодо запобігання хворобі.
У відомстві заявили - така спецтехніка запрацює у всіх великих містах країни.
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