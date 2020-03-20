У столиці почали курсувати спец-автомобілі ДСНС з гучномовцями. Людей закликають залишатися вдома на час карантину. Та дотримуватись інших важливих порад щодо запобігання хворобі.

У відомстві заявили - така спецтехніка запрацює у всіх великих містах країни.