У Києві другий день триває транспортний хаос - затори на багатьох столичних автомагістралях. Рух на всіх мостах ускладнено у бік правого берега. Метро не працює, люди скупчуються на зупинках громадського транспорту. Кияни та мешканці регіону спізнюються на роботу, адже маршрутки, автобуси та тролейбуси обмежили кількість пасажирів у салонах. Люди скаржаться, що змушені переплачувати за користування таксі та послугами приватних водіїв. Більше про транспортну ситуацію у столиці розкаже Марічка Мельник.

Вулиця Тростянецька, опів на десяту ранку, тут зібралась кілометрова черга. Люди по кілька годин не можуть дістатись роботи.

"Вийла я здому у 6 годин ранку, пів 7 я вже була на ЖД. Автобуси там взагалі не зупиняються я простояла 40 хв. Тепер я приїхала із Лінінградської на Харківську пішки їду кожну зупинку сюди і коли я доїду я не знаю", - говоритьТетяна Матвієнко, мешканка Києва.

На Харківському масиві ситуація дещо інша: громадський транспорт зовсім не зупиняється. Люди скаржаться, що змушені переплачувати за користування таксі та послугами приватних водіїв.

"Автобус вообще не стає, він іде по тіц лінії чим ж можна добратися? 10 душ Не забитий геть пустий, хотя б на сіденія посадили, іздіваються з людей, ми машинами їдемо, визиваєм таксі і їдем", - говорить Марія, мешканка Києва.

Водії громадського транспрорту кажуть, що сьогодні легше контролювати натовп пасажирів.

"Як ви контролюєте кількість пасажирів у салоні? Щитаю. От це посадив 20 чоловік і всьо", - говорить Олександр Якушев, водій автобусу.

На громадських зупинках поліцейських ми так і не побачили. Натомість у відомстві звітують, що контролюють водіїв, аби ті не порушували карантинні правила.

"Проводиться профілактична робота з водіями та пасажирами. З 20 числа вже бутуть писатися протоколи на водіїв. Щодо водіїв то вони можуть бути притягнені до адмінстягнення у вигляді від однієї до 2 тис неоподатков мінімумів доходів громадян. Тобто цей протокол направлятиметься у суд", - говорить Антон Греков, інспектор патрульної поліції у місті Київ департаменту патрульної поліції.