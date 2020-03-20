І до подій на східному фронті. Від початку доби російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку.

В районі Кримського по нашим позиціях окупанти випустили 20 мін. Вогонь вороги відкривали також поблизу населеного пункту Луганське. Там бойовики використовували автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення.