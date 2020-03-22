Во Львовской области будут производить биоупаковку из картофельного крохмала/ Фото: agronews.ua

Компания "Централ Плейнс Групп Украина", основанная группой шотландских инвесторов, откроет в Каменка-Бугском районе Львовской области производство биоупаковки из картофельного крахмала.

Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики ЛОГА Роман Матис, передает Tvoemisto.tv.

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"Сейчас компания начинает выращивание сырья и монтаж оборудования на объекте, который она приобрела для реконструкции. К концу года производство запустится", - отметил Матис.

По данным YouControl, ООО «Централ Плейнс Групп Украина» зарегистрирована 25 октября 2019 года. В селе Великоселки Каменка-Бугского района она имеет два здания и 177 земельных участков. Руководителем предприятия является Владимир Шегда.

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